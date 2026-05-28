20日に東南アジアのラオスで、大雨で増水した洞窟に7人が閉じ込められました。閉じ込められ、1週間が経過した27日。洞窟の中で7人中5人を発見。救助隊の到着に笑顔を見せる5人。今回、閉じ込められた7人は金の採掘のために洞窟に入ったといいます。しかし、この洞窟周辺は地元当局が危険だと繰り返し警告していた場所でした。今回の救出には2018年にタイの洞窟で起きた閉じ込めの際、少年サッカーチームを救ったダイバーたちも参加