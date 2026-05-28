ローソンが新業態となる「小型スーパー」の1号店をオープンしました。「日常使い」を狙った首都圏の“小型スーパー競争”は今後、さらに激しくなりそうです。記者「まだ開店前ですが、ずらっとお客さん並んでいます。100人近いでしょうか」きょう、東京の郊外にオープンした「Lミニマート」の1号店。店内はコンビニサイズで、ローソンの新業態です。ところが、聞こえてきた声は…。来店客「コンビニ？コンビニ？スーパー、スーパー