厚生労働省厚生労働省は28日までに、医療機関に対し、最新人工知能（AI）を悪用したサイバー攻撃への対策を適切に講じているか確認するよう求めた。都道府県を通じて27日付で事務連絡を出した。医療分野の機能停止は国民生活に重大な影響を及ぼすとして、対策強化を求めている。事務連絡では、対策を経営課題と位置付けることを要請。サイバー攻撃を想定した業務継続計画（BCP）の策定や、院内ネットワークなどの重要システム