第1日、18番で手を振る佐久間朱莉。6アンダーで首位＝グランディ那須白河GC（ゲッティ＝共同）リゾートトラスト・レディース第1日（28日・福島県グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）昨季年間女王の佐久間朱莉と、ささきしょうこが66で回り首位発進した。1打差の3位に福山恵梨が続いた。李叡源（韓国）が68で4位につけ、荒木優奈が69の5位。70の6位に笠りつ子、山内日菜子、吉沢柚月ら7人。昨年覇者の稲垣那奈子は71の1