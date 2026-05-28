熊本県八代市の汚職事件で、警視庁と熊本県警は28日、賄賂の一部を隠したとして、組織犯罪処罰法違反の疑いで、市議成松由紀夫容疑者（54）ら3人を再逮捕し、新たに東京都の会社役員ら3人を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。