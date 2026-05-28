大麻を所持していたとして、警視庁は28日、麻薬取締法違反（所持）の疑いでバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕した。日本バレーボール協会はこの日、佐藤容疑者の代表登録抹消を発表。所属していたSVリーグの名古屋もコメントを発表した。公式サイトで「【重要なお知らせ】佐藤駿一郎選手の不祥事について」と題した文書を公開。「このたび、公益財団法人日本バレーボール協会より発表のとおり、佐藤駿一郎選