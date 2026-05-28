【ロンドン＝横堀裕也】英スターマー政権に対して子供のＳＮＳ利用を厳しく規制するよう求める声が強まっている。政府が２６日まで３か月にわたって実施した意見公募に８万件以上の意見が寄せられたと英ＢＢＣは伝えた。「子供のＳＮＳ利用は喫煙と同等に有害だ」といった医療組織の声を始め規制賛成論が多かった模様だ。英国・アイルランドの王立医科大学などを代表する医療組織「王立医科大学アカデミー」は２６日の報告書で