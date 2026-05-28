【その他の画像・動画等を元記事で観る】日曜日のメゾンデの新曲「アイズ」が配信スタート。さらに、ミュージックビデオがYouTubeにてプレミア公開された。「日曜日のメゾンデ」は、『週刊少年サンデー』『サンデーうぇぶり』で連載された人気漫画作品を、MAISONdesが音楽として昇華する新たなアーティストプロジェクト。本楽曲「アイズ」は、漫画アプリ『サンデーうぇぶり』（小学館）にて連載中のmmkによる漫画『となりの席のヤ