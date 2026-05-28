【モデルプレス＝2026/05/28】歌手でタレントの中川翔子が5月27日、自身のInstagramを更新。母親との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】41歳双子出産タレント「そっくり」母顔出し2ショット◆中川翔子、母親との仲良し2ショット公開中川は「今日は 桂子さん（※中川の母親）と」「父 中川勝彦が40年以上前に、出演した映画を観に行きました」と書き出して、中川が9歳の時に亡くなったという父でタレントの中川勝彦さん