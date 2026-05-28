北九州市で女子中学生に売春をさせたとして、工藤会系組員ら男3人が逮捕されました。児童福祉法違反と売春防止法違反の疑いで逮捕されたのは、特定危険指定暴力団、工藤会系組員の寺脇仁容疑者（22）ら男3人です。警察によりますと、寺脇容疑者ら3人は去年9月、北九州市小倉北区のホテルで、当時15歳の中学生だった少女に2回、売春をさせた疑いです。警察は、3人の認否を明らかにしていません。同じ少女に売春をさせた疑いで、19歳