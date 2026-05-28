グラウンドを天然の芝生にしようと5月28日、大方高校で生徒たちが芝の植え付けを行いました。高知県黒潮町の大方高校で行われた芝の植え付けは、日本サッカー協会が緑豊かな教育環境の整備や地域交流の拠点づくりを目的に、2008年度から実施している「JFAグリーンプロジェクト」の一環です。大方高校では学校の魅力化の1つになればと応募したもので、県内の公立学校では初めての実施です。プロジェクトでは、グラウン