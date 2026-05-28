県産品の販路拡大を目指して28日、長野市で商談会が開かれました。会場がにぎわう一方で、中東情勢の影響によるナフサの供給不安などを心配する声も聞かれました。「どうぞお立ち寄りください」長野市で開かれた「県産品商談会」です。地域活性化や高速道路の利用促進などを目的に、県などが年2回開催しています。食品メーカーなど長野県内の企業108社がブースを出し、県内外から訪れた約370人のバイヤー