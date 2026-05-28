＜VTR＞今から2年前…。川勝前知事の電撃辞職ののち、誕生した鈴木県政。（鈴木知事）「これまでの経験を全部注ぎ込んで。幸福度日本一の静岡県をつくりあげていきたい」「スピード感」を前面に押し出し、急速に進んだのはリニア問題。水資源の補償に関してJR東海との合意や…。長年続いた県の専門部会で、JR東海との28項目の対話が完了。着工への判断は…。（鈴木知事）「できるだけ早い時期にそうした決断ができるように…