◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２８日・東京ドーム）「４番・一塁」で出場している巨人のダルベック内野手が、右中間へ勝ち越し二塁打を放った。１―１で迎えた３回だった。泉口の左翼線二塁打、坂本の四球などで１死一、二塁のチャンスを作ると、ダルベックが低めスプリットを強振。右中間フェンスに直撃し、勝ち越しの二塁打となった。ダルベックは「打ったのはスプリット。甘く入った球を確実に仕