◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―ロッテ（２８日・マツダスタジアム）広島の先発・鈴木健矢投手が、自身のバットで先制点をもぎとった直後に逆転を許し、４回３失点。２点のリードを許して降板した。３回１死二塁からプロ６打席目の初安打がタイムリーとなった。本業でも、３回まで完全投球。だが、１点リードで迎えた４回は先頭・小川に死球、友杉に右前打、西川に死球で満塁を招き、山口の二ゴロの間に同点に追い付