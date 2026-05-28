◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２８日・東京ドーム）巨人の泉口友汰内野手が、久しぶりの長打を放った。１―１の３回、先頭で迎えた打席で相手先発・スチュワートの１５２キロの直球を左翼線際へ運ぶ二塁打とした。５月１３日の広島戦（福井）以来、４４打席ぶりの待望の長打となった。交流戦前までは安打が生まれない日もあったが、完全復活も近づいてきている。