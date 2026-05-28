バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎が薬物所持の容疑で逮捕された件を受け、益社団法人SVリーグは28日、コメントを発表した。【写真】釈放された阿部慎之助監督の乗っていた車両濃いスモークで中の様子は伺えず■コメント全文公益社団法人SVリーグ（本社：東京都千代田区、代表理事：大河 正明、以下SVL）は、報道およびウルフドッグス名古屋・公益財団法人日本バレーボール協会からの発表の通り、SV.LEAGUE 所属クラブのウ