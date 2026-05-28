ラリー・ジャパンの関連イベントで、トヨタ自動車の豊田章男会長がドライバー「モリゾウ」としてデモ走行するラリーカー＝28日、名古屋市自動車の世界ラリー選手権（WRC）第7戦、ラリー・ジャパンの競技開始を翌日に控えた28日、名古屋市の名古屋城周辺でオープニングセレモニーが開かれた。城を望む愛知県体育館敷地内に設けられたステージでは出場選手、車両のプレゼンテーションが行われ、大勢の観客を沸かせた。午前にはシ