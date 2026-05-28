超党派のスポーツ議員連盟は28日、八百長などの不正操作防止策について検討するプロジェクトチーム（PT）の第1回会合を東京都内で開いた。関係者によると、警察などと連携し、24時間態勢で不正を監視するシステムの必要性などについて議論した。関連法の整備を検討する。会合では、民間のスポーツ団体では調査に限界があることや、国際機関との連携が不足していることなどの課題も挙がった。座長を務める山下貴司元法相は「