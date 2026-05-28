FIFAワールドカップ開幕まであと2週間。日本代表合宿に頼れるキャプテン、遠藤航選手が合流です。サッカー日本代表の国内合宿3日目が一般公開され、多くのファンが見守る中トレーニングで笑顔をみせるキャプテンの遠藤航選手。左足を手術し、約3カ月チームから離れていましたが、全体練習に合流しおよそ1時間半のメニューをフルで消化しました、遠藤航選手：ここがスタートラインだと個人的には思っている。コンディションを徐々に