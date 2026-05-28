中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党は28日、2027年春の統一地方自治体選挙に向けた、政策の共通指針を取りまとめた。今後、各地の地方選挙なども含めて、3党いずれかの候補者が他党の推薦などを求める場合に、共通指針を「共有していることを基本」とする。公表された共通指針では、▼「命と暮らしを守る」▼「地域の持続可能性を高める」▼「未来を担う人への投資を進める」▼「平和・共生・人権を守る」▼「政治倫理と法令遵