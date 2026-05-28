作家の岩井志麻子氏（61）が28日、木曜コメンテーターを務めるTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に出演。生まれ故郷の“町おこし”にコスプレーヤーとして協力することを明言した。番組では、岡山県和気町の観光協会が主導して、コスプレイヤーを対象にした観光事業を推進していくことを決めたというニュースを紹介。同地区は、日帰り客が多く、観光の消費額が伸び悩んでおり、今回、コスプレーヤーに着目。コス