NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年5月26日付で、軌道高度の低下が続いているガンマ線観測衛星「Neil Gehrels Swift（ニール・ゲーレルス・スウィフト、以下Swift）」の救出ミッションに向けた、最新の軌道予測と対応状況を発表しました。【▲ NASAのガンマ線観測衛星「Neil Gehrels Swift（ニール・ゲーレルス・スウィフト）」のCGイメージ（Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab）】太陽活動の活