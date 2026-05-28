ラグビーのリーグワン1部BL東京は28日、元日本代表のフッカー森太志（38）と、7人制で2016年リオデジャネイロ五輪日本代表のFB豊島翔平（37）が現役を引退すると発表した。SOリッチー・モウンガ（32）、フランカーのシャノン・フリゼル（32）、CTBセタ・タマニバル（34）は退団する。