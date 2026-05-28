シンガポールで開かれるアジア安全保障会議に、中国の董軍国防相が参加しないことがわかりました。会議への欠席は2年連続で、米中国防相会談も実現しないことになります。アジア安全保障会議の主催者は28日、29日からシンガポールで開かれる会議の出席者のリストを公開しました。それによりますと、中国からは中国軍国防大学の教授が出席するということで、董軍国防相は去年に続き、欠席します。中国は毎年秋に安全保障について議