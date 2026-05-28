“ゾンビたばこ”といわれる指定薬物を使用し有罪判決を受けたプロ野球元広島カープの羽月隆太郎被告（26）。裁判の中では他の選手の使用にも言及しました。28日夜、SNSで生配信を行うとみられ注目されています。“ゾンビたばこ”と呼ばれる指定薬物を使用した罪で、5月15日に執行猶予の付いた有罪判決を受けたプロ野球元広島カープの羽月隆太郎被告。28日夜、自身のものとみられるSNSでライブ配信を行い、事件について自らの言葉