大垣共立銀行グループが新たな事業承継ファンドを設立しました。大垣共立銀行グループのOKBキャピタルは、出資と経営支援を組み合わせて後継者不足などに悩む企業の成長を後押しする、新たな事業承継ファンド「ふえきりゅうこうアライアンス」を設立しました。ファンドの総額は57億円で、外部企業との連携を強化してより多様な経営課題に対応して投資後の成長を促します。ファンドには名南経営コンサルティン