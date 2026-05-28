28日午後、鹿角市十和田大湯の県道でクマが目撃されました。付近には大湯環状列石などがあります。警察が注意を呼びかけています。鹿角警察署の調べによりますと28日午後2時40分ごろ、鹿角市十和田大湯字万座の県道にクマ1頭がいるのを、歩いていた40代の男性が目撃しました。クマの体長は約70センチです。最も近い建物までは約100メートルで、付近には大湯環状列石や大湯ストーンサークル館などがある地域です