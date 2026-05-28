「たくさん歩いても疲れない」「履き心地良すぎて感動」「すごく楽！」−。2026年5月28日現在、無印良品の「スニーカーサンダル」がSNSで好評です。昨年も話題になったアイテムですが、今年のモデルも注目を集めています。足にほどよくフィット無印良品の「スニーカーサンダル」は、足にほどよくフィットするベルト仕様で、ホールド感を調整できます。ゆとりのあるつま先設計で、足幅に締めつけ感が少ないのが特徴です。また、ソー