5月28日、B3リーグは、規約・規程違反があった香川ファイブアローズのカロンジ磯山パトリックに対し、2試合の出場停止と罰金5万円を科すことを発表した。 懲罰対象となったのは、19日に行われた「B3 PLAYOFFS FINALS 2025-26」立川ダイス戦GAME2で、第3クォーター残り2分22秒にテクニカルファウルを2度宣告され失格・退場処分となった行為。 すでにBリーグでは2025－26シӦ