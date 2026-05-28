2025－26レギュラーシーズンのオールNBAチームで、3チームが2選手を送り込んだ。 オクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（ファーストチーム）とチェット・ホルムグレン（サードチーム）、デンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチ（ファーストチーム）とジャマール・マレー（サード