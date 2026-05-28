高校生や教員などに伝えたのは「科学のおもしろさ」です。ノーベル物理学賞の受賞者が岡山市北区で講演会を開きました。 【写真を見る】「科学のおもしろさ」を知ってノーベル物理学賞受賞・梶田隆章さんが高校生に直に伝える講演会岡山朝日高校同窓会が主催【岡山】 （梶田隆章さん）「物理の魅力にも惹かれ、物理学の研究をしてみたいと決断しました」 講師を務めたのは、埼玉県の出身で、ニュートリノ