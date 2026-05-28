2026年5月27日、YouTuberのタケヤキ翔が自身のYouTubeチャンネルを更新。話題の遊園地を紹介した。 （関連：【画像あり】「怖さある」「普通にスピードでる」タケヤキが紹介した“日本一怖いアトラクション”） 今回タケヤキが訪れたのは、京都府にある遊園地『天橋立ビューランド』。タケヤキ曰く、この遊園地には「日本一怖い乗り物」があるようで、さっそく向かっていくことに。まずは遊園地に向かうために、