きょう（28日）午後から、新しい防災気象情報が運用されています。自分たちの身を守るため、正しく情報を得られるように。新たに示される内容についてあらためて詳しくお伝えします。 【写真を見る】新しくなった防災気象情報どこがどう変わったのかしっかり知って身を守ろう【岡山】 こちらが、新しい防災気象情報の体系を表にしたものです。 自治体が高齢者などに避難を呼びかける、「高齢者等避難」が発令されるクラスに