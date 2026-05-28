広瀬すずが女性ファッション誌『CLASSY.』2026年7月号通常版（5月28日発売）の表紙に登場する。 【写真】『CLASSY.』収録広瀬すずのカットを見る 『CLASSY.』への出演は約2年ぶりとなる広瀬すず。今号ではカバーとともに、ルイ・ヴィトンのアイコン「モノグラム」をテーマにした全6ページのスペシャル企画を展開する。 企画タイトルは「広瀬すずさんが出合った ルイ・ヴィトンの名品 チャーミ