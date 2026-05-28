体操選手の杉原愛子（26）が5月23日、Instagramを更新。糸井嘉男（44）のレギュラー番組「純喫茶 超人」に出演したことを報告した。 橋下徹氏、阿部前監督辞任に断言「違うと思う」“過剰な社会的制裁”に「なんかモヤモヤ」「何重にも苦しむよ」 「#純喫茶超人 今回も店員役で出演しています」と投稿されたのは、赤エプロンをつけた杉原と糸井、武田修宏（59）、大内リオン（21）、山中一輝（17）ら5人の集