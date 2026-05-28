J１百年構想リーグの地域ラウンドを８位で終えた柏レイソルは、５月30日に行なわれるプレーオフラウンドで京都サンガF.C.と対戦する。この最終盤においての大きなトピックスが、熊坂光希の帰還だろう。23日のジェフ・ユナイテッド千葉戦（４−２）に79分から途中出場し、363日ぶりの復帰を果たした。柏U-18出身で、アカデミー仕込みの高い足元の技術に加え、東京国際大で培った球際の強さを兼ね備えるMFは、大卒２年目の昨季に