大阪6月限 日経225先物64560-460（-0.70％） TOPIX先物3894.0-21.5（-0.54％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比460円安の6万4560円で取引を終了。寄り付きは6万4960円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万5195円）を下回る形で売りが先行した。その後はロング解消の流れにより、6万4500円まで下落幅を広げた。ただ、下へのバイアスは強まらず、前場中盤にかけてロング