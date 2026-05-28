県高総体に2年ぶりに出場する、諫早商業高校の男子バスケットボール部。 去年は1人まで部員が減りましたが、この春に1年生が加わり、試合ができるようになりました。 晴れの舞台で、悲願の1勝を目指します。 ※詳しくは動画をご覧ください 県高校総体は6月5日に総合開会式。 バスケットボール競技は、翌日の6日から佐世保市で行われます。 諫早商業男子の初戦は6日で、川棚と対戦します。