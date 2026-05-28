28日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比130円高の6万4690円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万4693.12円に対しては3.12円安。出来高は1082枚となっている。 TOPIX先物期近は3899.5ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.51ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 64