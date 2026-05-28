これからの気象情報です。 29日(金)は、晴れたあともあまり気温が上がらない見込みです。 ◆警報・注意報 現在、村上市・粟島浦村・佐渡市にカミナリ注意報が発表されています。 ◆5月29日(金)の天気 ・上越地方 朝のうちは、上越市や妙高市でも急な雨のところがあるでしょう。 一方、日中は次第に雲が薄くなり晴れてくる見込みです。 ・中越地方 沿岸部は朝の早い時間は雨が降りますが、日中は急速に