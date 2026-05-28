中東情勢で価格が高騰している石油製品「ナフサ」。 その供給不安が進み、私たちの身近な場所にも影響が出始めています。 長崎市のスーパで売り場の変化を調査しました。 先週リニューアルオープンした長崎市のスーパー「ララ矢上」。 店内の商品にもナフサ高騰の影響が出始めているといいます。 （生活協同組合ララコープ店舗事業本部 町田 大輔さん） 「