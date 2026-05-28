4日間にわたって開かれる2026世界インテリジェント産業博覧会が5月28日、天津で開幕しました。今回の博覧会では「スマート技術が世界を動かし、未来を切り開く」をテーマに、低空経済、エンボディドAI、スマート製造業などの分野の200余りの新標準、新製品、新技術が集中的に発表され、インテリジェント産業における最先端の科学技術の応用を全方位にわたってアピールします。会場面積は13万平方メートルで、国内外のスマートテク