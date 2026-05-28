◇MLB ドジャース4-1ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が1番・投手兼DHで先発出場。初回にロッキーズ先発の菅野智之投手から先頭打者本塁打を放つと、投げては6回無安打1失点で今季5勝目を挙げました。試合後、自身の投球について「どうですかね。全体的にやっぱり自分の制球力と格闘してた感じかなと思います」と振り返った大谷選手。2点リードの4回には四死球でピンチを招き、内野ゴロの