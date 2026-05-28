元バレーボール女子日本代表の大林素子さんが２８日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新「＃日本代表男子バレー」として「今日は会見の司会で準備しておりました所本当に残念な報告があり、会見は中止となり説明の会見に変更されました」などと報告した。この日は日本バレーボール協会が午後２時半から実施予定だった男子日本代表のキックオフ会見を急きょ中止。代表登録メンバーだった佐藤駿一郎容疑者の薬物所持容疑による逮