熊本県八代市役所の庁舎建設をめぐる収賄事件の続報です。現金6000万円を受け取ったとして逮捕された市議会議員の男が28日、あっせん収賄の罪で起訴されました。あっせん収賄の罪で起訴されたのは、八代市議会議員の成松由紀夫被告（54）です。起訴状によりますと、成松被告は八代市の新庁舎建設をめぐり、「前田建設工業」が工事を落札できるよう、2016年から2019年頃にかけて、八代市の職員にあっせんするなどし、見返りに現金60