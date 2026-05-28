MBSテレビは28日、報道・情報バラエティー番組『よんチャンTV』（月〜金後3：40※関西ローカル）などで、大阪府高槻市立の中学校の元教諭が市を名誉毀損で訴えた裁判の判決で、同局の4年前のニュースが「正確性を欠く誤ったものである」と指摘を受けたことについてコメントした。【番組カット】絶景をバックに集合ショット！登山に挑戦した海渡未来アナウンサー番組ではこのニュースについて放送。それによると、高槻市立