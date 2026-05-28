市川團十郎が６月２日に博多座で開幕する「六月博多座大歌舞伎」に出演する。２８日、ブログを更新し、「明日から福岡」と説明。長女で女優・堀越麗禾（市川ぼたん）（１４）、長男・市川新之助（１３）の元気な姿を公開した。ＳＮＳでも「笑って、走って、遊び尽くすふたり子どもたちのエネルギーは本当にすごいです。忙しい毎日の中でもこういう時間をいちばん大切」と夏服を着た二人の子供の写真をアップした。コメン