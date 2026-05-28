中国商務省の何亜東報道官＝25年6月、北京（共同）【北京共同】中国商務省の何亜東報道官は28日の記者会見で、日本が日中関係悪化の「根源を直視し、正常な交流の条件を整えるよう求める」と述べた。日本は22、23日に江蘇省で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）貿易相会合に合わせ、赤沢亮正経済産業相と王文濤商務相の正式な会談を求めたが、中国側が応じなかった。何氏は「両国関係の深刻な困難の根源は高市早苗首相