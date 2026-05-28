EU欧州委員会の本部＝ブリュッセル（共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は28日、中国発のインターネット通販サイト「Temu（テム）」に対し、巨大IT規制「デジタルサービス法（DSA）」違反で2億ユーロ（約370億円）の制裁金を科したと発表した。健康被害の恐れがあるといった違法商品の流通を防ぐ対策に不備があると判断した。欧州委は8月28日までに改善策を提出するよう求めた。従わない場合には追加の制裁金